Precision Trend - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 2943
- 2943
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualização do famoso indicador "precision trend".
O novo indicador é semelhante ao original, mas tem uma série de mudanças importantes. Promete ser um bom indicador de tendência. Esta versão plota no gráfico principal barras pintadas de acordo com o estado atual da "tendência precisa."
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17925
