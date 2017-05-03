O indicador de preço sem a tendência atual foi originalmente desenvolvido por John Eilers. Há varias maneiras de usá-lo, mas a mais comumente utilizada (com níveis fixos) é muito limitada em seu uso. Você terá de configurar os níveis separadamente para cada símbolo, timeframe e sob qualquer configuração de qualquer parâmetro.



A versão com linha de sinal intermitente parece uma alternativa razoável para os níveis fixos. A variante apresentada é uma versão por barras do oscilador base: no gráfico principal são desenhadas barras coloridas. Veja como ele é apresentado em comparação com um oscilador separado e um indicador por barras (dependendo das configurações de cor).









