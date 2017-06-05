请观看如何免费下载自动交易
XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。
如果趋势在选择的柱上继续，指标使用星形图形对象作出提醒，颜色对应着趋势的方向。如果趋势在选择的柱上发生改变，指标会使用箭头提醒，颜色和方向对应着进行交易的方向。
所有的输入参数可以分成三个大组:
-
XOSignal 指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的指标时段 input uint Range=10; // 范围 input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格常数
-
用于指标显示的所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 用于取得信号的柱的编号 (0 - 当前柱) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue; // 上升趋势符号的颜色 input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink; // 下跌趋势符号的颜色 input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // 指标名称的颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号的大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称的字体大小 input int X_1=5; // 名称的水平偏移 input int Y_1=-15; // 名称的垂直偏移 input bool ShowIndName=true; // 指标名称的显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示的角落 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
-
用于生成提醒和声音信号所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标的输入参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指标的触发选项 input uint AlertCount=0; // 提醒的数量
如果一个图表上使用了好几个 XOSignal_HTF_Signal 指标，它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值 (指标标签的名称).
把编译好的文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。
图1. XOSignal_HTF_Signal 指标。趋势持续的信号
图2. XOSignal_HTF_Signal 指标。建立仓位的信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17890
