代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XOSignal_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1567
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。

如果趋势在选择的柱上继续，指标使用星形图形对象作出提醒，颜色对应着趋势的方向。如果趋势在选择的柱上发生改变，指标会使用箭头提醒，颜色和方向对应着进行交易的方向。

所有的输入参数可以分成三个大组:

  1. XOSignal 指标的输入参数:

    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                              // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // 用于计算的指标时段
input uint Range=10;                                  // 范围
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_;           // 价格常数

  2. 用于指标显示的所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标输入参数:

    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                                // 用于取得信号的柱的编号 (0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // 指标标签名称
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // 上升趋势符号的颜色
input color Dnsymbol_Color=clrDeepPink;                // 下跌趋势符号的颜色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指标名称的颜色
input uint Symbols_Size=60;                            // 信号符号的大小
input uint Font_Size=10;                               // 指标名称的字体大小
input int X_1=5;                                       // 名称的水平偏移
input int Y_1=-15;                                     // 名称的垂直偏移
input bool ShowIndName=true;                           // 指标名称的显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 显示的角落
input uint X_=0;                                       // 水平偏移
input uint Y_=20;                                      // 垂直偏移

  3. 用于生成提醒和声音信号所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标的输入参数:

    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;   // 指标的触发选项
input uint AlertCount=0;                      // 提醒的数量

如果一个图表上使用了好几个 XOSignal_HTF_Signal 指标，它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值 (指标标签的名称).

把编译好的文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。

图1. XOSignal_HTF_Signal 指标。趋势持续的信号

图1. XOSignal_HTF_Signal 指标。趋势持续的信号

图2. XOSignal_HTF_Signal 指标。建立仓位的信号

图2. XOSignal_HTF_Signal 指标。建立仓位的信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17890

ATRStops_v1.1_Alert ATRStops_v1.1_Alert

实现为 NRTR 的趋势指标，并且有功能可以生成提醒，发送电子邮件或者推送通知。

XCCXCandleKeltnerPluse_HTF XCCXCandleKeltnerPluse_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XCCXCandleKeltnerPluse 指标。

WATR_HTF_Signal WATR_HTF_Signal

WATR_HTF_Signal 指标显示了由 WATR 指标生成的交易方向或者交易信号，并且在选定的柱上使用图形对象用彩色指示了交易的方向。它也可以触发提醒和发出声音信号。

StreamСCandles StreamСCandles

本指标在烛形大小超过预设值的一定倍数时使用彩色做标记。