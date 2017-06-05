XOSignal_HTF_Signal 指标根据 XOSignal 指标显示趋势的方向，在选中的柱上有指示趋势方向或者交易方向的图形对象。它也可以触发提醒和发出声音信号。

如果趋势在选择的柱上继续，指标使用星形图形对象作出提醒，颜色对应着趋势的方向。如果趋势在选择的柱上发生改变，指标会使用箭头提醒，颜色和方向对应着进行交易的方向。

所有的输入参数可以分成三个大组:

XOSignal 指标的输入参数: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Range= 10 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; 用于指标显示的所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标输入参数: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 用于生成提醒和声音信号所需的 XOSignal_HTF_Signal 指标的输入参数: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果一个图表上使用了好几个 XOSignal_HTF_Signal 指标，它们中的每一个都应该有自己的 Symbols_Sirname 字符串变量值 (指标标签的名称).

把编译好的文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。

图1. XOSignal_HTF_Signal 指标。趋势持续的信号

图2. XOSignal_HTF_Signal 指标。建立仓位的信号