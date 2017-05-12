Der XOSignal_HTF_Signal Indikator gibt die Trendrichtung oder ein Signal für die Ausführung eines Trades vom XOSignal Indikator als ein grafisches Objekt mit der farbigen Darstellung eines Trends oder der Richtung des Trades auf dem ausgewählten Balken aus sowie sendet Alerts und Signaltöne, wenn es Signale für die Ausführung von Trades gibt.

Wenn der Trend auf ausgewählten Balken weiter besteht, sendet der Indikator das Signal als ein Stern, dessen Farbe der Trendrichtung entspricht. Wenn es zu einem Trendwechsel auf dem ausgewählten Balken kommt, sendet der Indikator das Signal mithilfe des grafischen Objekts als ein Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators können in drei große Gruppen aufgeteilt werden:

Eingabeparameter des XOSignal Indikators: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input uint Range= 10 ; input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_CLOSE_; Die Eingabeparameter des XOSignal_HTF_Signal Indikators, die für die visuelle Anzeige des Indikators benötigt werden: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrDodgerBlue ; input color Dnsymbol_Color= clrDeepPink ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Inputparameter des XOSignal_HTF_Signal Indikators, die für das Senden von Alerts oder Signaltöne benötigt werden: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Wenn mehrere XOSignal_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden, muss die Stringvariable Symbols_Sirname (Namen der Labels des Indikators) für jeden von ihnen einen eigenen Wert haben.

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei SilverTrend.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators des Kundenterminals.

Abb.1. Der XOSignal_HTF_Signal Indikator. Das Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. Der XOSignal_HTF_Signal Indikator. Signal zum Eröffnen einer Position