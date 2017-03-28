Participe de nossa página de fãs
ADXm (vhf adaptive) - indicador para MetaTrader 5
Esta versão do ADXm é calculado usando o VHF (filtro vertical/horizontal) para adaptar o período de cálculo em vez de trabalhar apenas com períodos fixos.
Para ver os efeitos da adaptação, recomendo usar os timeframes superiores, uma vez que os períodos curtos dão pouco benefício a partir de qualquer tipo de adaptações. Nos períodos longos, o indicador poderá responder à súbita volatilidade do mercado, permaneça na direção da tendência, se assim aconselhar" o VHF Adaptável. Em qualquer caso, eu recomendaria experimentar com as configurações.
