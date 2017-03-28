CodeBaseSeções
Indicadores

ADXm (vhf adaptive) - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Esta versão do ADXm é calculado usando o VHF (filtro vertical/horizontal) para adaptar o período de cálculo em vez de trabalhar apenas com períodos fixos.

Para ver os efeitos da adaptação, recomendo usar os timeframes superiores, uma vez que os períodos curtos dão pouco benefício a partir de qualquer tipo de adaptações. Nos períodos longos, o indicador poderá responder à súbita volatilidade do mercado, permaneça na direção da tendência, se assim aconselhar" o VHF Adaptável. Em qualquer caso, eu recomendaria experimentar com as configurações. 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17851

