CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

SSL_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1102
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
SSL.mq5 (13.96 KB) visualização
SSL_HTF.mq5 (16.45 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador SSL com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador SSL.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador SSL_HTF

Fig.1. Indicador SSL_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17843

ColorKeltnerCandles ColorKeltnerCandles

Este indicador pinta as velas em cores diferentes, dependendo da força e direção da tendência, utilizando os canais Keltner

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

São usadas duas MA, uma MACD e uma CCI. OnTradeTransaction é usado para obter o tempo de abertura da posição.

Exp_SSL Exp_SSL

Sistema de negociação com uso de sinais do indicador SSL.

SSL_Alert SSL_Alert

Indicador de tendência SSL com indicação dos momentos de alteração da tendência usando ícones coloridos, envio de alertas, e-mails e mensagens push.