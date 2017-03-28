Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_SSL - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1146
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Expert Advisor Exp_SSL plotado com base nos sinais do indicadorSSL. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se mudar a cor do indicador.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador SSL.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURUSD, H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17844
Indicador SSL com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.ColorKeltnerCandles
Este indicador pinta as velas em cores diferentes, dependendo da força e direção da tendência, utilizando os canais Keltner
Indicador de tendência SSL com indicação dos momentos de alteração da tendência usando ícones coloridos, envio de alertas, e-mails e mensagens push.ColorParabolic_Alert
Indicador de sinal semáforo ColorParabolic com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.