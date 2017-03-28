CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

KhaosAssault_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1125
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador KhaosAssault com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador KhaosAssault.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador KhaosAssault_HTF

Fig.1. Indicador KhaosAssault_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17677

ThreeCandles ThreeCandles

Indicador ThreeCandles com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

FigureBuilder FigureBuilder

Esta ferramenta ajuda a plotar formas no gráfico.

Double stochastic RSI - fl Double stochastic RSI - fl

Estocástica duplo a partir do RSI com níveis flutuantes.

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Sistema de negociação Exp_XOSignal_ReOpen baseado nos sinais do indicador XOSignal com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência.