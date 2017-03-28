Participe de nossa página de fãs
ColorXDeMarker_Histogram - indicador para MetaTrader 5
1576
Oscilador suavizado DeMarker com possibilidade de indicação colorida do rompimento de níveis de sobrevenda/sobrecompra ou direção do movimento do histograma. Dependendo do valor do parâmetro de entrada do indicador:
Existem duas variantes da indicação colorida do histograma:
- Rompimento dos níveis de sobrevenda/sobrecompra;
- Alteração de direção do movimento.
Para uma melhor percepção visual do histograma, o indicador é simétrico em relação ao zero e alterado na faixa de -50 a +50.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXDeMarker_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17653
