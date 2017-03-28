CodeBaseSeções
Exp_ChandelExitSign_ReOpen - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1654
Avaliação:
(22)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ChandelExitSign.mq5 (16.87 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_ChandelExitSign_ReOpen.mq5 (26.79 KB) visualização
Sistema de negociação Exp_ChandelExitSign_ReOpen baseado nos sinais do indicador ChandelExitSign com abertura de uma ordem adicional de acordo com a tendência. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a seta colorida do indicador surgir e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/volume da última transação.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador ChandelExitSign.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_ChandelExitSign_ReOpen.ex5 contém o indicador ChandelExitSign.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir este indicador dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso

//---- Adição de indicador ao código do Expert Advisor como recurso
#resource \\Indicators\\ChandelExitSign.ex5

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos

//---- obtenção do identificador do indicador ChandelExitSign
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\ChandelExitSign",RangePeriod,Shift,ATRPeriod,MultipleATR);

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, USDCAD, H8:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17639

