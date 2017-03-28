Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XCHV_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1049
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de volatilidade de Chaikin suavizado com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período no gráfico do indicador (timeframe)
Para que o XCHV.mq5 gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XCHV.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XCHV_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17580
The Simple Trend Detector
O oscilador simples baseado na diferença de preços de abertura e fechamento de velas.OsMACandleKeltner
Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador OsMACandle em forma de vela
T3MA
Expert Advisor baseado no indicador T3MA-ALARM.Brakeout_Trader_v1
O Expert Advisor abre uma transação na direção da fuga. Cálculo do lote de acordo com a margem de risco.