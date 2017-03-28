CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

NRTR_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1236
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Ramdass

Indicador NRTR_ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag_Price

Fig.1. Indicador NRTR_ZigZag_Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17558

MacdPatternTraderAll0.01 MacdPatternTraderAll0.01

OnTradeTransaction

Eugene Eugene

Análise OHLC nas barras n.º 0, 1, 2, 3.

NRTR_extr_ZigZag_Price NRTR_extr_ZigZag_Price

Indicador NRTR_extr_ZigZag com etiquetas de preço dos valores dos picos do ZigZag.

WPRCandleKeltner WPRCandleKeltner

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador Larry Williams' Percent Range em forma de vela