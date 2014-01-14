CodeBaseSeções
RSI Fan - indicador para MetaTrader 5

Um leque de indicadores de RSI, em que o período é definido por um das quatro progressões:

  • aritmética
  • geométrica
  • Números de Fibonacci
  • Números de Leonardo

RSI Fan

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1751

