FlatTrend2 - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizações:
- 1915
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Kirk Sloan
Indicador de sinal muito simples para especificar a força e a direção da tendência. As cores limão e vermelha são utilizadas para as tendências fortes e a verde e marrom para tendências fracas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 14.12.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/757
