コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR_extr_ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
955
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Ramdass

NRTR_extrアルゴリズムを使用したジグザグ指標です。

図1　NRTR_extr_ZigZag指標

図1　NRTR_extr_ZigZag指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17516

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

NRTRアルゴリズムを使用したジグザグ指標です。

Rabbit3 Rabbit3

この戦略では、2つの移動平均指標、期間が異なるMA、商品チャネル指数、CCI、およびウィリアムズのパーセントレンジ、％Rを使用します。

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIBS_RSI_CCI_v4指標です。

AutoMagic AutoMagic

このライブラリは、任意の銘柄および時間枠で自動的にエキスパートアドバイザーに「マジック」を割り当てることができます。1つのエキスパートアドバイザーは最高65535のマジックナンバーを持つことができます。