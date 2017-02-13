CodeBaseSeções
Experts

Waddah Attar Win - expert para MetaTrader 5

waddahattar
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1789
Avaliação:
(26)
Publicado:
yR40SKY8.zip (0.79 KB)
Autor da ideia — Ahmad Waddah Attarautor do código mq5 — barabashkakvn

Expert Advisor que trabalha com ordens pendentes Buy Limit (BuyLimit) e Sell Limit (SellLimit). Além disso, quando o preço chega muito perto da ordem pendente:

   if((m_symbol.Ask()-LastBuyLimitPrice)<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot muito perto
      m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));

   if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot muito perto
      m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));

colocamos mais uma ordem pendente

Para obter o preço mais recente da ordem pendente colocada, utilizamos OnTradeTransaction():

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction function                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- obter o tipo de operação como valor de enumeração
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
   Print(EnumToString(type));
//--- se a operação for o resultado da adição de negociação no histórico
   if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
     {
      long     order_type        =0;
      double   order_price       =0.0;
      double   order_volume      =0.0;
      string   order_symbol      ="";
      long     order_magic       =0;
      if(OrderSelect(trans.order)) // selecionar ordens pendentes
        {
         order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
         order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
         order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
         order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
         order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
        }
      else
         return;
      if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
        {
         if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            LastBuyLimitPrice=order_price;
            LastBuyLimitLot=order_volume;
           }
         if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
            LastSellLimitPrice=order_price;
            LastSellLimitlLot=order_volume;
           }
        }
     }
  }

Teste em EURUSD, M15, de 2015.06.07 a 2016.12.31 — modo de geração de ticks "Cada tick", depósito inicial 10 000:

Waddah Attar Win tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17339

