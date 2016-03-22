CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BBand Width Ratio - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
1062
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Maji

Indicador BBand Width Ratio (Taxa de Largura de BBand).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7241

BB-HL BB-HL

Indicador BB-HL

B WImp - T01 B WImp - T01

Indicador B WImp - T01.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Indicador BBands Stop v1

BLines_Profi_v1 BLines_Profi_v1

Indicador BLines Profi v1.