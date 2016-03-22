Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BBand Width Ratio - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1062
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Maji
Indicador BBand Width Ratio (Taxa de Largura de BBand).
Indicador BBand Width Ratio (Taxa de Largura de BBand).
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7241
BB-HL
Indicador BB-HLB WImp - T01
Indicador B WImp - T01.
BBands Stop v1
Indicador BBands Stop v1BLines_Profi_v1
Indicador BLines Profi v1.