Ultra Spearman Rank Correlation - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:

  • rangeN - período da média;

O conjunto da linhas de sinal são calculadas utilizando a fórmula da progressão aritmética:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

O valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array ​​e são usados para calcular os valores médios do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo da direção atual da tendência se baseia nos valores médios da tendência de todas as linhas de sinal.

Finalmente, os valores positivos e negativos são suavizados e, por sua vez são usadas ​​como linhas do indicador que formam o histograma colorido e plotado usando o estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.

Para os valores fora dos níveis de sobrecompra e sobrevenda as cores são mais escuras. Para os valores entre os níveis de sobrecompra / sobrevenda a cor é clara.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int  rangeN=14;
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;        // Método de suavização
input int StartLength=3;                        // Início do tamanho
input int WPhase=100;                           // Phase
//----  
input uint Step=5;                              // Período do passo
input uint StepsTotal=10;                       // Total de passos
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;    // Método de suavização
input int SmoothLength=3;                      // Tamanha da suavização
input int SmoothPhase=100;                     // Phase suavizado
//----                          
input uint UpLevel=80;                         // Nível de sobrecompra (in %)
input uint DnLevel=20;                         // Nível de sobrevenda (in %)
input color UpLevelsColor=Blue;                // Cor do nível de sobrecompra
input color DnLevelsColor=Blue;                // Cor do nível de sobrevenda
input STYLE Levelstyle=DASH_;                 // Estilo do nível
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;             // Largura do nível

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador utiliza o indicador SpearmanRankCorrelation.mq5, ele deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.

Indicador Ultra Spearman Rank Correlation

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/787

