Ultra Spearman Rank Correlation - indicador para MetaTrader 5
Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:
- rangeN - período da média;
O conjunto da linhas de sinal são calculadas utilizando a fórmula da progressão aritmética:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
O valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array e são usados para calcular os valores médios do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo da direção atual da tendência se baseia nos valores médios da tendência de todas as linhas de sinal.
Finalmente, os valores positivos e negativos são suavizados e, por sua vez são usadas como linhas do indicador que formam o histograma colorido e plotado usando o estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.
Para os valores fora dos níveis de sobrecompra e sobrevenda as cores são mais escuras. Para os valores entre os níveis de sobrecompra / sobrevenda a cor é clara.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Método de suavização input int StartLength=3; // Início do tamanho input int WPhase=100; // Phase //---- input uint Step=5; // Período do passo input uint StepsTotal=10; // Total de passos //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavização input int SmoothLength=3; // Tamanha da suavização input int SmoothPhase=100; // Phase suavizado //---- input uint UpLevel=80; // Nível de sobrecompra (in %) input uint DnLevel=20; // Nível de sobrevenda (in %) input color UpLevelsColor=Blue; // Cor do nível de sobrecompra input color DnLevelsColor=Blue; // Cor do nível de sobrevenda input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo do nível input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Largura do nível
Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador utiliza o indicador SpearmanRankCorrelation.mq5, ele deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.
Indicador Ultra Spearman Rank Correlation
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/787
