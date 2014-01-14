Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo do algoritmo das linhas de sinal se encontram a seguir. Temos os parâmetros do indicador como dados de entrada:

rangeN - período da média;

O conjunto da linhas de sinal são calculadas utilizando a fórmula da progressão aritmética:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

O valor da variável Number varia de zero a StepsTotal. Os valores obtidos dos períodos são adicionados ao array ​​e são usados para calcular os valores médios do indicador SpearmanRankCorrelation. O cálculo da direção atual da tendência se baseia nos valores médios da tendência de todas as linhas de sinal.

Finalmente, os valores positivos e negativos são suavizados e, por sua vez são usadas ​​como linhas do indicador que formam o histograma colorido e plotado usando o estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.

Para os valores fora dos níveis de sobrecompra e sobrevenda as cores são mais escuras. Para os valores entre os níveis de sobrecompra / sobrevenda a cor é clara.

Parâmetros de entrada:

input int rangeN= 14 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que os parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador utiliza o indicador SpearmanRankCorrelation.mq5, ele deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include.

Indicador Ultra Spearman Rank Correlation