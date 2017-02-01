Participe de nossa página de fãs
Gerador de sinais DC signals - indicador para MetaTrader 5
Este é um dos meus primeiros indicadores que há tempo não uso. Mas decidi tirá-lo do armário, se calhar alguém pode precisar dele. Aliás, no ATS Championship 2008, este indicador foi usado no meu EA e mostrou-se digno. Para MQL4, este código foi publicado em 2008.
Após considerar em conjunto os gráficos de preço e os três indicadores: DCO (autor DC2008) e BullsPower com BearsPower, percebi um padrão: a reversão de preços ocorre nos mesmos padrões sobre os indicadores. O resultado é um indicador (gerador) de sinais, que mostra a possível direção do movimento do preço. Os sinais são gerados na barra anterior, cuja cor é pode ser respectivamente: amarela para vender e azul para comprar. Ao acontecer isto, os pontos vermelhos devem ser rodeados por um quadrado, caso contrário, o sinal não é considerado confirmado.
Fig. 1. Gerador de sinais DC signals
Dicas:
- Observe o trabalho do indicador e, após surgir o sinal, não se apresse a abrir a posição. Na verdade, o sinal pode ser cancelado.
- Analise sinais em diferentes timeframes. É melhor usar H1, H4 e D1.
- Eu recomendo usar este gerador em conjunto com o indicador Fractals.
