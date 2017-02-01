CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Fractal_MFI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1061
Avaliação:
(23)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Fractal_MFI.mq5 (29.96 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_MFI.mq5 (18.66 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Vladimir Khlystov

O Advisor mais simples de acordo com o MFI fractal. Vendemos ao ultrapassar de cima para baixo o nível de sobrecompra do oscilador, compramos ao ultrapassar de baixo para cima o nível de sobrevenda do oscilador. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o nível for ultrapassado.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Fractal_MFI.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_Fractal_MFI.ex5 contém o indicador Fractal_MFI.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir este indicador dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho de sequência de caracteres para o indicador a ser usado como recurso

//---- obtenção do identificador do indicador Fractal_MFI
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURAUD, H2:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17120

DayPositionsCount DayPositionsCount

A função retorna o número de posições abertas pelo Expert Advisor para o dia.

RideAlligator RideAlligator

Negociação segundo os indicadores: iAlligator, Alligator.

Angry Bird (Scalping) Angry Bird (Scalping)

Expert Advisor com base em Ilan 1.6. Utilizam-es os indicadores iCCI (CCI, Commodity Channel Index), iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Fractal_MFI_HTF Fractal_MFI_HTF

The Fractal_MFI indicator with the timeframe selection option available in the input parameters.