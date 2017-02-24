und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor: Vladimir Khlystov
Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen MFI. Verkaufen, wenn der Level des überkauften Marktes des Oszillators von oben nach unten durchkreuzt wird; kaufen, wenn der Level des überverkauften Marktes von unten nach oben durchkreuzt wird. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens gebildet, wenn der Level gekreuzt wurde.
Für die richtige Kompilation des EAs wird die kompilierte Datei Fractal_MFI.ex5 benötigt. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei des Expert Advisors Exp_Fractal_MFI.ex5 den Fractal_MFI.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Expert Advisors der entsprechende Code hinzugefügt, um diesen Indikator in die ausführbare Datei des Experten einzufügen.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum als Ressource verwendeten Indikator geändert
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);
Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Expert Advisors in anderen Terminals ohne Indikator verwendet werden.
Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.
Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart
Testergebnisse für 2015 auf EURAUD H2:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17120
