コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Fractal_MFI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
864
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
Fractal_MFI.mq5 (29.96 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_Fractal_MFI.mq5 (18.66 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者： Vladimir Khlystov

フラクタルMFに基づいた最も簡単なEAです。オシレータの買われ過ぎレベルの下向きの交差で売り、売られ過ぎレベルの上向きの交差で買います。レベルの交差がある場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

Place Fractal_MFI.ex5 compiled file to the <端末データフォルダ>\MQL5\Indicators.

Fractal_MFI.ex5指標はコンパイル後にExp_Fractal_MFI.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- Fractal_MFI指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し決済逆指値と決済指値を設定してポジションを開くことを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H2での2015のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17120

DayPositionsCount DayPositionsCount

この関数は、その日のエキスパートアドバイザーによって開かれたポジションの数を返します。

支持抵抗 - バリー（拡張版） 支持抵抗 - バリー（拡張版）

支持抵抗 - バリーの（拡張版）です。

アングリーバード (スキャルピング) アングリーバード (スキャルピング)

Ilan 1.6にインスパイアされたエキスパートアドバイザーです。これは、iCC（CCI、商品チャネル指数）指標とiRIS（RSI、相対的強さ指数）指標を使用しています。

Fractal_MFI_HTF Fractal_MFI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_MFI指標です。