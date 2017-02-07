加入我们粉丝页
最简单的 EA, 基于 分形 MFI。下穿振荡器超买级别时做空, 上穿振荡器超卖级别时做多。在柱线收盘时, 如果有级别穿越, 则形成信号。
放置 Fractal_MFI.ex5 编译文件至 <客户端文件夹>\MQL5\Indicators。
编译之后, Exp_Fractal_MFI.ex5 交易系统文件将 Fractal_MFI.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 编译 EA 时不需要它们出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到 EA 代码中, 以便将这个指标包含在交易系统的可执行文件中。
指标可执行文件已作为资源添加到全局范围
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5
在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源
InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);
因此, 已编译的交易系统可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需指标。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 从 2015 品种 EURAUD H2:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17120
