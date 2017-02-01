Indicador para seleção automática de coeficientes para cada instrumento - numa carteira pseudo-estacionária - que busca equilibrar a zero.

Um pouco de teoria

Cada instrumento move-se em sua própria direção, todas as direções são uma dimensão separada numa matriz multidimensional. Ao girar a matriz, ou seja, ao multiplicar cada elemento por um número específico, nós tentamos encontrar o eixo, a distância mínima entre todos os instrumentos, isto é, a menor variância total. O número pelo qual cada elemento da matriz é multiplicado, posteriormente, torna-se o valor do ângulo em que você pretende girar o instrumento em movimento, a fim de movê-lo na mesma direção dos outros. Este valor de ângulo e é o coeficiente para cada moeda na carteira.

Se o valor do coeficiente é superior a 0, a moeda será comprada, inferior a 0, vendida. Assim, de vez em quando, ao recalcular os coeficientes, é possível sustentar a estacionaridade do Synthetics criado. Além disso, a Análise de Componentes Principais (ACP) não se trata apenas de encontrar o eixo com a menor variância da carteira. Há tantos instrumentos na carteira, quantos componentes (vetores). Cada um deles é chamado de componente principal e determina o quão ele afeta a mudança total no movimento carteira.





Problemas potenciais



Se o gráfico não for desenhado, veja o que está escrito no separador Experts, uma vez que pode haver alguns erros ou estar acontecendo a sincronização com outros gráficos, se não houver nenhuma mensagem, confira outros timeframes. Os valores resultantes dos vetores foram verificados com R calculado no pacote, por isso os valores estão corretos, no entanto, o sinal de um determinado coeficiente pode ser enganoso, porque a ACP não presta atenção aos sinais e determinar "-" ou "+" só pode ser levado a cabo empiricamente, ou seja, aleatoriamente.

Parâmetros



InpVector = 0 ;

InpFrame = 300 ;

InpDepth = 1000 ;

InpForward = 500 ;

InpPeriod = 1 ;

InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT ;

InpNormalize = true ;

InpSynthetics = true ;

InpPrices = Logs;

InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD" ;

InpMagic = "ID"

