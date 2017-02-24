Ein Indikator für eine automatische Auswahl von Koeffizienten für jedes Symbol in einem pseudostationären Portfolio, das nach Gleichgewicht in Null strebt.

Ein bisschen Theorie

Jedes Symbol bewegt sich in seine Richtung; jede Richtung stellt eine Dimension in einem mehrdimensionalen Array dar. Wir "drehen" das Array, d.h. wir multiplizieren jedes Element des Arrays mit einer bestimmten Zahl, und versuchen eine solche Achse zu finden, dass der Abstand zwischen ihr und allen Symbolen minimal ist, mit anderen Worten, die minimale gesamte Varianz. Die Zahl, mit welcher jedes Element des Arrays multipliziert wird, wird später zum Wert des Winkels, um welchen das sich bewegende Symbol gedreht werden muss, damit er sich in einer Richtung mit den anderen bewegt. Der Wert des Winkels ist der Koeffizient für jede Währung im Portfolio.

Wenn der Koeffizient größer als 0 ist, wird die Währung gekauft, wenn kleiner als 0 — verkauft. Wenn man die Koeffizienten ab und zu neu berechnet, kann man die Stationarität des erstellten synthetischen Symbols aufrechterhalten. Darüber hinaus findet PCA nicht nur eine Achse mit der kleinsten Varianz sondern mehrere. So viele Symbole im Portfolio, so viele Komponenten (Vektoren). Jede von ihnen wird als Hauptkomponente bezeichnet und bestimmt, wie stark sie die gesamte Änderung der Bewegung im Portfolio beeinflusst.





Eventuelle Probleme



Wenn der Chart nicht gezeichnet wird, schauen Sie, was im Reiter "Experts" ausgegeben wird, vielleicht sind da Fehler aufgetreten oder der Chart wird mit anderen Charts synchronisiert. Wenn es keine Fehlermeldungen gibt, klicken Sie andere Zeitrahmen durch. Die erhaltenen Werte der Vektoren wurden mit den im R Packet berechneten Werten verglichen, deswegen sind die Werte selbst richtig, aber das Vorzeichen eines konkreten Koeffizienten kann falsch sein, denn РСА berücksichtigt keine Vorzeichen, und man kann nur empirisch feststellen, ob "-" oder "+".

Parameter



InpVector = 0 ;

InpFrame = 300 ;

InpDepth = 1000 ;

InpForward = 500 ;

InpPeriod = 1 ;

InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT ;

InpNormalize = true ;

InpSynthetics = true ;

InpPrices = Logs;

InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD" ;

InpMagic = "ID"

