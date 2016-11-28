Индикатор для автоматического подбора коэффициентов для каждого инструмента в псевдостационарном портфеле, стремящегося к равновесию в нуле.

Индикатор требует наличие библиотеки AlgLib в папке Include\Math терминала.





Немного теории

Каждый инструмент движется в своем направлении, каждое направление — отдельное измерение в многомерной матрице. Вращая матрицу, то есть домножая каждый ее элемент на опр. число, мы пытаемся найти ось, расстояние между которой и всеми инструментами будет минимально, то есть наименьшую общую дисперсию. Число, на которое домножается каждый элемент матрицы, впоследствии становится значением угла, на который нужно повернуть движущийся инструмент, чтобы он двигался в одном направлении с остальными. Это значение угла и является коэффициентом для каждой валюты в портфеле.

Если значение коэффициента больше 0, то валюта покупается, меньше 0 — продается. Таким образом, время от времени пересчитывая коэффициенты, можно поддерживать стационарность созданного синтетика. Вдобавок, PCA не просто находит ось с наименьшей дисперсией к портфелю, а несколько. Сколько инструментов в портфеле, столько и компонент (векторов). Каждая из них называется главной компонентой и определяет, насколько сильно она влияет на суммарное изменение движения портфеля.





Возможные проблемы



Если не рисуется график — посмотрите, что пишется на вкладке Experts, возможно там какие-то ошибки или идет синхронизация с другими чартами, если никаких сообщений нет — покликайте по другим таймфреймам. Получаемые значения векторов сверялись с рассчитанными в пакете R, поэтому сами значения верные, но знак конкретного коэффициента может быть ошибочным, т.к. РСА не уделяет внимания знакам и определить "-" или "+" можно только эмпирически, т.е. методом тыка.

Проблема #2 с картинками описана здесь http://stats.stackexchange.com/questions/34396/im-getting-jumpy-loadings-in-rollapply-pca-in-r-can-i-fix-it





Параметры



InpVector = 0 ;

InpFrame = 300 ;

InpDepth = 1000 ;

InpForward = 500 ;

InpPeriod = 1 ;

InpTimePeriod = PERIOD_CURRENT ;

InpNormalize = true ;

InpSynthetics = true ;

InpPrices = Logs;

InpSymbols = "AUDUSD,USDCHF,USDCAD" ;

InpMagic = "ID"

Идея заимствована отсюда: https://www.mql5.com/ru/code/9908



