Expert Exp_2pbIdealMA com base nas interseções de duas médias móveis com recarregamentos (abertura de ordem adicional na direção da posição já existente). No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se o indicador média móvel rápida 2pbIdeal1MA intersetar o indicador média móvel lenta 2pbIdeal3MA e o volume da posição aberta aumentar, se o lucro em pontos a partir da última operação na posição exceder o limite fixado nos parâmetros de entrada do Expert Advisor. Se o indicador média móvel rápida romper para cima, isto será sinal para comprar. Rompimento para baixo, sinal para venda. O Expert Advisor armazena as informações sobre os recarregamentos no comentário de cadeia de caracteres da posição no formato número de recarregamentos/preço da ultima transação/ volume da última transação.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 e 2pbIdeal3MA.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_2pbIdealMA_ReOpen.ex5 contém os indicadores 2pbIdeal1MA.ex5 e 2pbIdeal3MA.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos



#resource "\\Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5"

#resource "\\Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5"

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos



InpInd1_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal1MA.ex5" ,Period1,Period2, 0 );

if (InpInd1_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Falha ao obter o identificador do indicador 2pbIdeal1MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}





InpInd2_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "::Indicators\\2pbIdeal3MA.ex5" ,PeriodX1,PeriodX2,PeriodY1,PeriodY2,PeriodZ1,PeriodZ2, 0 );

if (InpInd2_Handle== INVALID_HANDLE )

{

Print ( "Falha ao obter o identificador do indicador 2pbIdeal3MA! Error code=" , GetLastError (), "." );

return ( INIT_FAILED );

}

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPJPY, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste