RSX é usualmente definido como "RSI mais suave", e ele está correto na maioria dos casos.



RSX usa no seu cálculo o que poderíamos chamar de momentum usando o período igual a 1. Esta versão é uma variação e permite que você use-o ao invés de qualquer tamanho do momentum. É claro que ele carrega com ele um atraso adicional (quando o período do momentum é aumentado), mas em alguns casos (se o período do momentum é aumentado moderadamente) é capaz de filtrar alguns sinais falso positivos.

