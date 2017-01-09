CodeBaseSeções
T3 Std Adaptive - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Este é o T3 usando o desvio padrão para tornar ele mais adaptativo com as cores "sofisticadas" do gradiente. Se você deseja retirar as cores do gradiente, basta definir a cor de início e a cor final para o mesmo valor.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16797

