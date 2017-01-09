Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
T3 Std Adaptive - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1351
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este é o T3 usando o desvio padrão para tornar ele mais adaptativo com as cores "sofisticadas" do gradiente. Se você deseja retirar as cores do gradiente, basta definir a cor de início e a cor final para o mesmo valor.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16797
RSI Rápido
RSI Rápido com a pré-filtragem de preço T3 adaptativaÂngulo das Médias
Este indicador calcular o ângulo das médias usando a aproximação de ATR.
Super Smoother
Tamanho da variável Super Smoother (super suave) com a adição da cor gradiente.Estocástico do Super Smoother Adaptativo
O Super Smoother Adaptativo é usado para obter a pré-filtragem do preço antes de ser usado para o cálculo do estocástico