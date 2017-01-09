Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Super Trend Averages - indicador para MetaTrader 5
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Super Trend deste post com a adição de 18 médias possíveis para serem utilizadas no cálculo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16775
