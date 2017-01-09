CodeBaseSeções
Indicadores

Super Trend Averages - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
3321
Avaliação:
(29)
Publicado:
Super Trend deste post com a adição de 18 médias possíveis para serem utilizadas no cálculo.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16775

Indicador Super Trend Hull Indicador Super Trend Hull

O indicador Super Trend que utiliza a média Hull para o cálculo.

Draw Psy Levels Draw Psy Levels

Ele desenha linhas horizontais equidistantes.

Filtro Gaussiano Filtro Gaussiano

Filtro Gaussiano para aplicar em outros indicadores também.

Transformada Inversa de Fisher por Ehlers Transformada Inversa de Fisher por Ehlers

Esta é a transformada inversa de Fisher por Ehlers com a adição de diferentes opções de cálculos de rsi que podem ser utilizados.