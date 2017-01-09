O Filtro Gaussiano que funciona para ordens (pólos) maior do que o habitual de 4 pólos que estava disponível (máximo matemático após o qual a precisão do cálculo é da ordem 15 (pólos) — mas os coeficientes para esses níveis são tão altos, que a perda de precisão significante, na verdade é muito pequena).

Por causa disso, é uma espécie de filtro Gaussiano generalizado que pode calcular arbitrariamente (ordem) o polo do filtro Gaussiano e que o torna uma espécie de um indicador único.

Ele está usando a opção do MetaTrader 5 que nos permite aplicá-la a outros indicadores também.



