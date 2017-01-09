CodeBaseSeções
Indicadores

Filtro Gaussiano - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Visualizações:
2371
Avaliação:
(23)
Publicado:
O Filtro Gaussiano que funciona para ordens (pólos) maior do que o habitual de 4 pólos que estava disponível (máximo matemático após o qual a precisão do cálculo é da ordem 15 (pólos) — mas os coeficientes para esses níveis são tão altos, que a perda de precisão significante, na verdade é muito pequena).

Por causa disso, é uma espécie de filtro Gaussiano generalizado que pode calcular arbitrariamente (ordem) o polo do filtro Gaussiano e que o torna uma espécie de um indicador único.

Ele está usando a opção do MetaTrader 5 que nos permite aplicá-la a outros indicadores também.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16776

