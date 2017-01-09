Indicador T3 que usa níveis flutuantes e ajuda a determinar a tendência.



O indicador tem um conjunto alargado de 22 tipos de preços, ele usa níveis flutuantes. Ele pode alterar a cor (e, correspondentemente, alertas), se você tem quatro diferentes condições:

Quando os níveis exteriores são cruzados

Quando o nível médio (zero) é cruzado

Quando a inclinação de T3 muda.

Já é multi-timeframe (com o conjunto usual de todos os períodos disponíveis no Metatrader 5) não há necessidade de algum outro indicador para que esta versão funcione no modo multi-timeframe.

Informações adicionais sobre a opção do "T3 original" foram fornecidas pelos autores da modificação do T3 (inicialmente foi desenvolvido para outra plataforma de negociação):

Por Bob Fulks, modificado por Alex Matulich 4/2003

A Média T3 é essencialmente um filtro de baixa frequência, assim como a média móvel tradicional e a média móvel exponencial A média T3, no entanto, exibe um declínio mais acentuado, resultando em melhor filtragem de ruído de alta frequência, melhorando a preservação dos componentes de baixa frequência de uma série de tempo.

O parâmetro "Comprimento" é dividido por dois para fazer o intervalo da média T3 equivalente ao desfasamento das médias móveis tradicionais. Desta forma, você pode usar a média T3 como uma substituição drop-in para média ou xAverage, e obter o mesmo atraso, mas melhor filtragem de ruído.

Com a adição de níveis flutuantes, o uso de T3 pode ser estendido. Níveis flutuantes estão tornando-o um tipo de "oscilador de gráfico" e, em seguida, ele pode ser usado para detectar os níveis de sobrevenda/sobrecompra. No entanto, a recomendação não é usá-los dessa forma, mas sim como um sinal para uma nova tendência de formação ou uma confirmação de tendência previamente estabelecida



