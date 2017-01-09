CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag_NK_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1523
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ZigZag com exibição de seus valores como ícones de fractal.

Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!

Fig.1. Indicador ZigZag_NK_Arrows

Fig.1. Indicador ZigZag_NK_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16592

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

ZigZag plotado sobre o gráfico de colunas MACD.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

ZigZag plotado sobre o oscilador estocástico.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Indicador que exibe o desvio das bordas superior e inferior do intervalo de flutuação do símbolo, calculado de acordo como a ATR desse símbolo.

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ZigZag plotado sobre o indicador RSICandleV2.