CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag_MomentumCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1216
Avaliação:
(12)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ZigZag plotado sobre o indicador MomentumCandle.

Fig.1. Indicador ZigZag_RMomentumCandle

Fig.1. Indicador ZigZag_MomentumCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16597

ZigZag_RSICandleV2 ZigZag_RSICandleV2

ZigZag plotado sobre o indicador RSICandleV2.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Indicador que exibe o desvio das bordas superior e inferior do intervalo de flutuação do símbolo, calculado de acordo como a ATR desse símbolo.

Trigger_Line Trigger_Line

Indicador de tendência com uso de média móvel e sua média com de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

ASCtrendAlert ASCtrendAlert

Indicador de sinal semáforo ASCtrend com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.