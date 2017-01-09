Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Adaptive Laguerre - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 1297
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Clássico filtro adaptativo Laguerre com um conjunto padrão de 22 tipos de preços.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16522
