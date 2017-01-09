CodeBaseSeções
Indicadores

Adaptive Laguerre - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
1297
Avaliação:
(26)
Publicado:
Clássico filtro adaptativo Laguerre com um conjunto padrão de 22 tipos de preços.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16522

