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4MA Candles - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор, который строит свечи на основе 4 скользящих средних: это средние от цен Open, Close, High и Low.
В индикатор включены 4 основных типа расчета скользящих средних (экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная и простая), на выбор пользователя. Как обычно в таких случаях, пользователю рекомендуется провести свои собственные эксперименты с периодами расчета.
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