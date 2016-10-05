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Индикаторы

4MA Candles - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3408
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Простой индикатор, который строит свечи на основе 4 скользящих средних: это средние от цен Open, Close, High и Low.

В индикатор включены 4 основных типа расчета скользящих средних (экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная и простая), на выбор пользователя. Как обычно в таких случаях, пользователю рекомендуется провести свои собственные эксперименты с периодами расчета.


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