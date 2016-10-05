Простой индикатор, который строит свечи на основе 4 скользящих средних: это средние от цен Open, Close, High и Low.



В индикатор включены 4 основных типа расчета скользящих средних (экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная и простая), на выбор пользователя. Как обычно в таких случаях, пользователю рекомендуется провести свои собственные эксперименты с периодами расчета.

