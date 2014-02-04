CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Вычисление Bollinger Band Width с помощью Нейронной Сети - эксперт для MetaTrader 5

surubabs Suresh Kakkattil | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9279
Рейтинг:
(55)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Я занимался поиском советника BB Width, но так нигде и не смог найти его. Тогда, в качестве своего обучения, я решил сделать свой собственный, и мне это удалось. Этот советник работает на основе метода Нейронных Сетей.

Результаты тестирования советника:

  • Начальный депозит - 10000.
  • Общая прибыль - 36000.
  • Временной отрезок - 3,5 месяца.

Что такое Bollinger Band Width?

Bollinger Band Width это группа, состоящая из Bollinger Bands. В своей книге ("Bollinger on Bollinger Bands"), Джон Боллинджер именует Bollinger Band Width как один из двух индикаторов, которые могут быть получены из индикатора Bollinger Bands. Другим индикатором является %B.

BandWidth измеряет процентную разницу между верхней линией и нижней. BandWidth уменьшается по мере сужения Bollinger Bands и возрастает по мере расширения Bollinger Bands. Поскольку Bollinger Bands основывается на стандартном отклонении, то уменьшение BandWidth отражает понижение волатильности, а увеличение BandWidth - повышение. 

Важные паттерны! 

  • Суженность: Узкий BandWidth - величина относительная. Значения BandWidth должны измеряться относительно предыдущих значений BandWidth в течение периода времени. Это важно для получения подходящего периода из истории, который, в свою очередь, поможет определить диапазон BandWidth конкретного символа.
  • Сжатость: Bollinger BandWidth является самым известным инструментом для определения Сжатости. Она возникает когда волатильность падает до очень низкого уровня, об этом, в свою очередь, нам говорят сужающиеся линии Bollinger BandWidth. Верхняя и нижняя линии основываются на стандартное отклонение, которое является мерой волатильности. Линии сужаются, когда цена выравнивается или двигается в относительно узком диапазоне. Теория состоит в том, что за периодами низкой волатильности следуют периоды высокой. Относительно узкий BandWidth (известный как Сжатость) может предвещать значительное повышение или понижение. После сжатости идет подъем цен и последующий разворот полосы, сигнализирующий о новом движении. Новое повышение начинается с сжатости и последующего разворота над верхней полосой. Новое понижение начинается с сжатости и последующего разворота под нижней полосой.

"Идея может изменить жизнь" ("An Idea Can Change Your Life") ;-)

Вдохновение работать над Нейронными Сетями ко мне пришло после прочтения этой статьи. При написании кода во многом мне помог ее автор - Fyords . Этот советник берет значения последних 14 периодов и минимизирует их с помощью формулы метода Нейронных Сетей (для более успешного внедрения Нейронной Сети рекомендуется прочесть статью).

Для вычисления ширины я использовал классический метод: (BBupperBand - BBLlowerBand) / BBMidleBand. Формула:

inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;

Это выглядит сложно, но на самом деле это как "A, B, C, D"... Вышеупомянутая статья во многом может помочь Вам.

Изображение:

Результаты тестирования советника хорошие, я брал период с 2013.01.01 по 2013.04.13. Баланс:

Полный результат тестов я приложил в zip архиве.

Рекомендации:

  • Я не рекомендую использовать этот советник на реальном счете.
  • В том же коде можно использовать комбинацию индикаторов (CCI, MFI etc.).


Спасибо,

Suresh B. Kakkattil,

Kerala, India.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1649

TrendStrengthv2 TrendStrengthv2

Переделанная версия индикатора для MetaTrader 4.

Exp_FisherCGOscillator Exp_FisherCGOscillator

Эксперт Exp_FisherCGOscillator построен на основе сигналов осциллятора FisherCGOscillator.

NRTR Color Line NRTR Color Line

NRTR является индикатором Nick Rypock Trailing Reverse.

Didi Index Didi Index

Индекс Didi исходного кода mql5.