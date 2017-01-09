Participe de nossa página de fãs
FloatPivot_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
965
-
Indicador FloatPivot_Digit_HTF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador FloatPivot_Digit.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador FloatPivot_Digit_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16437
