FloatPivot_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
965
(14)
Indicador FloatPivot_Digit_HTF com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador FloatPivot_Digit.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

FloatPivot_Digit_HTF

Fig.1. Indicador FloatPivot_Digit_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16437

