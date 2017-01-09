Participe de nossa página de fãs
JSatl_Digit_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador JSatl_Digit_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador JSatl_Digit_System.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador JSatl_Digit_System_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16429
