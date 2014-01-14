O painel é escrito pelos "motivos" do Expert Advisor CalculateProfit_EA no artigo "Limitações e Verificações em Expert Advisors" e não foi criado para abertura/fechamento das posições, mas para o cálculo preliminar do lucro/perda e visualização de Stop Loss e níveis de Take Profit. A calculadora contém:

botões de rádio do tipo posição de comutação ( Buy , Sell ).

, ). O botão de Reset para definir os parâmetros para seus valores iniciais (o preço de entrada no meio da janela do gráfico, Compro tipo de posição, pare e lucrar com o preço de entrada estão na mesma distância de 1/4 da distância entre o máximo eo preço mínimo da janela).



para definir os parâmetros para seus valores iniciais (o preço de entrada no meio da janela do gráfico, Compro tipo de posição, pare e lucrar com o preço de entrada estão na mesma distância de 1/4 da distância entre o máximo eo preço mínimo da janela). Entrada: preço de entrada( Entry ), lote ( Lot ), perda em pips ( Loss, pips ), lucro em pips ( Profit, pips ), perda na moeda de depósito ( Loss, USD ), lucro na moeda de depósito ( Profit, USD ). Nota: Se o depósito não é em dólares, apenas será exibido a moeda em "EUR".

), lote ( ), perda em pips ( ), lucro em pips ( ), perda na moeda de depósito ( ), lucro na moeda de depósito ( ). Nota: Se o depósito não é em dólares, apenas será exibido a moeda em "EUR". as linhas de entrada (laranja), Stop Loss (vermelho), Take Profit (verde).

Configuração:

Você pode baixar todos os arquivos para a pasta Experts, mas é melhor criar uma pasta separada para eles, por exemplo, ...\MetaTrader 5\MQL5\Experts\ProfitLossCalculator

Instruções:

quando se muda o tipo de negócio, todos os parâmetros serão calculados.



valores para entrar/aumentar/diminuir valores do lote, lucro e perda serão calculados em termos monetários. Também os valores mínimos e máximos permitidos serão calculados em termos monetários.

para mudar o ponto de entrada você pode: mover a linha de entrada, alterar o valor do preço nas propriedades da linha, adicionar valor para aumentar/diminuir no campo de entrada. Os valores de perda e lucro serão calculados em pips e em termos monetários.

para mudar o nível Stop Loss ou Take Profit você pode mover a linha correspondente ou alterar o valor de propriedades da linha, ou configurar/aumentar/diminuir o valor no campo correspondente. Se o preço da linha for alterado, o valor em pips e em dinheiro será calculado. Se o valor em pips mudou, a linha irá passar para o nível recém-calculado, e também o parâmetro de dinheiro correspondente será calculado. Se o valor em dinheiro mudou, o valor em pips e o nível de preços da linha será calculado.

Assim, o painel será útil também para aqueles que colocam stops e alvos por níveis de preços e aqueles que calculam os níveis de stop de perda do dinheiro disponível em único negócio.

Características:

o painel é orientado apenas para os preços mínimos e máximos na janela do gráfico. Assim, os intervalos máximos permitidos de valores de preço de entrada, lucro/perda em pips e em dinheiro são definidos.



os valores mínimos permitidos em pips são iguais ao valor do nível de stop do ativo atual e os valores mínimos em dinheiro são calculados com base no nível de stop.



na tentativa de entrar com o valor do preço incorreto, não acontecerá nenhuma mudança.



ao entrar com valores demasiadamente grandes nos campos em pips/dinheiro, os parâmetros serão iguais aos valores máximos permitidos. Ao entrar com valores muito pequenos e também negativos, os parâmetros serão iguais aos valores mínimos permitidos.

a linha de entrada pode ser localizada apenas entre as linhas de Stop Loss e Take Profit . Na tentativa de mover a linha de entrada para intervalos aceitáveis, ele irá retornar seu valor anterior.

quando se muda o timeframe ou o ativo do gráfico, embora as verificações de sincronização com intervalo de um segundo são feitas, os dados do histórico pode não ter êxito no carregamento. Se isso acontecer, pressione o botão Reset. Você também deve usar o Reset para alterar a escala do gráfico ou mover o gráfico para a esquerda/direita.

se você ocasionalmente deletar a linha, remova e configure o Expert Advisor novamente. O fato é que se você recuperar as linhas, elas serão desenhadas acima do painel causando alguns transtornos. Se você desenhar as linhas no fundo, os preços das linhas não serão destacadas no lado direito da escala, o que é extremamente importante para o meu ponto de vista. Assim, deve ser cancelada a linha de recuperação.



Além disso:

A calculadora foi escrita baseada na biblioteca padrão CSpinEdit da classe CDoubleSpinEdit, diferente do original no que se segue:

permite que você defina os valores de tipo double (e número de dígitos após a vírgula);



admite não somente aumentar/diminuir os valores, mas a entrada direta do valor no campo específico;

permite que você determine o valor para aumentar/diminuir;



todos os parâmetros podem ser ajustados/alterados usando o método SetParameters (double value, double min, double max, double step, int digits).

Talvez, possa ser útil para alguém.

