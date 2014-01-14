Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fine_Fractals_MTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1811
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador cria, no gráfico atual, fractais de um período de tempo maior a partir do dados do indicador Fine_Fractals. Nos parâmetros de entrada é possível mudar o período de tempo de cálculo dos fractais.
Coloque o arquivo do indicador Fine_Fractals em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/707
Painel tipo calculadora para cálculos do lucro/perda. Os dados são calculados ao mover as linhas ou alterar os parâmetros nos campos de entrada do preço, lote, lucro, perda em pips ou depósito em moeda.IncBullsBearsOnArray
A Classe CBullsBearsOnArray é projetada para calcular o valor da força dos Touros (Bull) e dos Ursos (Bears) sobre os buffers de indicador. Abaixo temos um exemplo do uso da classe.
O indicador demonstra o exemplo de como usar a função FileReadInteger().Demo_FileWriteInteger
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWriteInteger().