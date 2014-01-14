CodeBaseSeções
Fine_Fractals_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador cria, no gráfico atual, fractais de um período de tempo maior a partir do dados do indicador Fine_Fractals. Nos parâmetros de entrada é possível mudar o período de tempo de cálculo dos fractais.

Coloque o arquivo do indicador Fine_Fractals em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fine_Fractals_MTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/707

