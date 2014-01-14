Participe de nossa página de fãs
i-Monday_Sig - indicador para MetaTrader 5
- 1487
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Sinais de entrada no sistema "Segunda-feira" O sinal é formado na segunda-feira na hora definida pelo valor do parâmetro de entrada HourOpenPos na dependência do movimento de preços de tempo aberto do dia anterior, e até o seu valor atual.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.09.2007.
Fig.1 Indicador i-Monday_Sig
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1619
