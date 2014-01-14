CodeBaseSeções
i-Monday_Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Sinais de entrada no sistema "Segunda-feira" O sinal é formado na segunda-feira na hora definida pelo valor do parâmetro de entrada HourOpenPos na dependência do movimento de preços de tempo aberto do dia anterior, e até o seu valor atual.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.09.2007.

Fig.1 Indicador i-Monday_Sig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1619

