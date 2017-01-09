CodeBaseSeções
RVIDiffSign - indicador para MetaTrader 5

Indicador de sinal semáforo com uso do código do indicador RVIDiff.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador RVIDiffSign

Fig.1. Indicador RVIDiffSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16243

