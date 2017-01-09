Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_i-SpectrAnalysis_WPR baseia-se na alteração do movimento do indicador i-SpectrAnalysis_WPR. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da linha do indicador mudar.
Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador i-SpectrAnalysis_WPR.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Observe que o algoritmo de média utilizado no indicador i-SpectrAnalysis_WPR faz com que o indicador resultante seja redesenhado em todas as barras e daí que seja impossível obter uma imagem da situação real do indicador para o momento em que a negociação é realizada.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, AUDUSD, H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16117
