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Exp_RAVI_Histogram - эксперт для MetaTrader 5
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Пробойная торговая система Exp_RAVI_Histogram, построенная на основе сигналов осциллятора RAVI_Histogram. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошёл пробой индикатором уровня перекупленности снизу вверх или уровня перепроданности сверху вниз.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RAVI_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на GBPJPY H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор RAVI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RAVI_Histogram
Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда.
Ещё одна альтернатива каналу Bollinger Bands® с цветовым заполнением внутренностей канала.SAR Trading System
SAR Trading System иллюстрирует работу параболической системы Stop and Reversal (SAR), разработанную Велесом Вайлдером (Welles Wilder). Советник определяет наличие открытой позиции и начинает перемещать стоп с параболическим ускорением.