CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AutoTrendLinien - indicador para MetaTrader 5

ANG3110 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2948
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

ANG3110

Este indicador de tendência gera automaticamente linhas de canal na direção de uma tendência.

O indicador é bastante simples, se baseia na hipótese de que o preço se move a partir da linha superior para a inferior e vice-versa.

No caso de o preço atingiu a linha superior e as linhas de canal são dirigidos para cima, devemos definir uma ordem de venda ao preço de reversão a partir da linha superior. Assim que o preço chega a linha inferior do canal, devemos definir uma ordem de compra ao preço de reversão. A linha média é uma tracejada. Se o preço está localizado perto da linha média, devemos esperar que o preço extremo se desvie ao canal inferior ou ao nível superior.

O canal em si muda sua direção de forma lenta e sem brutalidade. No caso do canal está mudando sua direção, a reversão de preços já começou. Nesse momento, é melhor abrir posições somente a partir da linha oposta do canal na direção do canal de reversão. Pode levar algum tempo para se acostumar a este indicador e entender seu comportamento. O indicador é muito bom e funciona com qualquer prazos.

AutoTrendLinien

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/530

CyberCycle CyberCycle

Filtro de alta frenquência Cyber Cycle.

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

Hull Moving Average (HMA) that can change its color.

Indicador Força Total Indicador Força Total

O indicador gera linhas contínuas de relativa média altista e força baixista.

CCIArrows CCIArrows

Indicador de sinal do tipo semáforo que fixa os momentos de rompimento do nível zero pelo indicador técnico iCCI e exibe tais momento por pontos coloridos.