AutoTrendLinien - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2948
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Este indicador de tendência gera automaticamente linhas de canal na direção de uma tendência.
O indicador é bastante simples, se baseia na hipótese de que o preço se move a partir da linha superior para a inferior e vice-versa.
No caso de o preço atingiu a linha superior e as linhas de canal são dirigidos para cima, devemos definir uma ordem de venda ao preço de reversão a partir da linha superior. Assim que o preço chega a linha inferior do canal, devemos definir uma ordem de compra ao preço de reversão. A linha média é uma tracejada. Se o preço está localizado perto da linha média, devemos esperar que o preço extremo se desvie ao canal inferior ou ao nível superior.
O canal em si muda sua direção de forma lenta e sem brutalidade. No caso do canal está mudando sua direção, a reversão de preços já começou. Nesse momento, é melhor abrir posições somente a partir da linha oposta do canal na direção do canal de reversão. Pode levar algum tempo para se acostumar a este indicador e entender seu comportamento. O indicador é muito bom e funciona com qualquer prazos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/530
