ZigZag + Fibo - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 9953
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Versão MQL5 do indicador ZigZag convencional a partir do terminal cliente MetaTrader 4 permitindo definir níveis de Fibo nos dois últimos extremos.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //--- Fibo features at the last high input bool DynamicFiboFlag=true; // Exibição da Projeção Fibo Dinâmica input color DynamicFibo_color=Blue; // Cor da Projeção Fibo Dinâmica input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da Projeção Fibo Dinâmica input int DynamicFibo_width=1; // Largura das linha da Projeção Fibo Dinâmica input bool DynamicFibo_AsRay=true; // Raio da Projeção Fibo Dinâmica //--- Características da Segunda Fibo input bool StaticFiboFlag=true; // Exibição da Projeção Fibo Estática input color StaticFibo_color=Red; // Cor da Projeção Fibo Estática input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // Estilo da Projeção Fibo Estática input int StaticFibo_width=1; // Largura das linha da Projeção Fibo Estática input bool StaticFibo_AsRay=false; // Raio da Projeção Fibo Estática
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/533
