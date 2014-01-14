CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ZigZag + Fibo - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
9953
Avaliação:
(62)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Versão MQL5 do indicador ZigZag convencional a partir do terminal cliente MetaTrader 4 permitindo definir níveis de Fibo nos dois últimos extremos.

 Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//--- Fibo features at the last high
input bool DynamicFiboFlag=true;                          // Exibição da Projeção Fibo Dinâmica
input color DynamicFibo_color=Blue;                       // Cor da Projeção Fibo Dinâmica
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo da Projeção Fibo Dinâmica 
input int DynamicFibo_width=1;                            // Largura das linha da Projeção Fibo Dinâmica
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                        // Raio da Projeção Fibo Dinâmica
//--- Características da Segunda Fibo
input bool StaticFiboFlag=true;                           // Exibição da Projeção Fibo Estática
input color StaticFibo_color=Red;                         // Cor da Projeção Fibo Estática
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;        // Estilo da Projeção Fibo Estática
input int StaticFibo_width=1;                             // Largura das linha da Projeção Fibo Estática
input bool StaticFibo_AsRay=false;                        // Raio da Projeção Fibo Estática

ZigZag NK Fibo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/533

CCIArrows CCIArrows

Indicador de sinal do tipo semáforo que fixa os momentos de rompimento do nível zero pelo indicador técnico iCCI e exibe tais momento por pontos coloridos.

Indicador Força Total Indicador Força Total

O indicador gera linhas contínuas de relativa média altista e força baixista.

Average Volumes (Previsão de Volumes) Average Volumes (Previsão de Volumes)

O indicador é exibido em janela separada onde, além dos volumes também exibe o valor médio histórico. O valor médio dos volumes é usado para desenhar a previsão dos valores de volumes para o dia atual e os seguintes.

Object Emulator Object Emulator

Emulador de funções para trabalhar com objetos. Ele dá a possibilidade de ver os objetos após teste no gráfico.