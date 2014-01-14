O indicador é exibido em janela separada "Volume de Tick" ou "Volume Real" e seu valor médio no histórico. O valor médio dos volumes é usado para desenhar a previsão dos valores de volumes para o dia atual e os seguintes.

O valor médio dos volumes é realizado considerando o dia da semana, ou seja, volumes médio da segunda-feira com volumes das segundas-feiras anteriores; terça-feira com terças-feiras anteriores e assim por diante.

Definir o número das médias semanais e tipo dos volumes apresentados nos parâmetros de entrada do indicador. O número das médias utilizadas podem diferir daquelas especificadas nos parâmetros. Quando houver falta de dados no terminal para o número especificado das médias semanais, por exemplo, valor insuficiente dos conjuntos de parâmetros no terminal "Max barras no gráfico", então o número de médias pode ser significativamente menor do que o especificado.

O verdadeiro número de semanas média pode ser visto ao se ajustar o cursor mouse para a linha de valores médios. Neste caso, será especificado na dica quantas semanas foi usada para cálculo da média.

Linha de valores médios podem adicionalmente ser processada pelo filtro de média. Também deve ser considerado que existe um risco para a suavisar alguns pico significativos. Filtro padrão da mediana desabilitado.

Se as cotações do fornecedor durante todo o tempo de cálculo das médias não alteraram os parâmetros do algoritmo, então será bem vista se os volumes atuais forem significativamente menores ou maiores do que o valor médio. Tal situação pode ser considerada como redução ou aumento da atividade do mercado em relação ao valor médio.

Além de outras coisas, ao aplicar redes neurais você pode tentar usar para a sua aprendizagem, não só os valores anteriores, mas também valores de volume previstos.