MFIdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

RickD

Indicador MFIdivCandle. Colore velas com base no oscilador MFI:

  • Verde — MFI na zona de sobrecompra;
  • Cor verde-clara — MFI acima do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Cor rosa-pálida — MFI abaixo do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Vermelho — MFI na zona de sobrevenda.

Fig.1. Indicador MFIdivCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16043

