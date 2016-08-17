Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MFIdivCandle - indicador para MetaTrader 5
- 2451
Autor real:
RickD
Indicador MFIdivCandle. Colore velas com base no oscilador MFI:
- Verde — MFI na zona de sobrecompra;
- Cor verde-clara — MFI acima do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Cor rosa-pálida — MFI abaixo do nível de cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Vermelho — MFI na zona de sobrevenda.
Fig.1. Indicador MFIdivCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16043
