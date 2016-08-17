CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_PFE_Extr - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1714
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_PFE_Extr.mq5 (8.46 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
PFE.mq5 (8.97 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação Exp_PFE_Extr baseado nos sinais do oscilador PFE. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se, por um lado, houver um rompimento pelo indicador do nível de sobrecompra para cima ou do nível de sobrevenda para baixo.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PFE.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, GBPUSD, H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16044

MFIdivCandle MFIdivCandle

Indicador MFIdivCandle. Colore velas com base no oscilador MFI.

WPRdivCandle WPRdivCandle

Indicador WPRdivCandle. Colore velas com base no oscilador WPR.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Essa biblioteca permite automatizar o processo de conexão ao servidor de negociação, após aparecer o erro "Account disable".

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Indicador Normalized_Volume_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.